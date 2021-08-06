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Представители армянского оборонного ведомства отметили, что вооруженные силы страны будут пресекать любые действия азербайджанских войск, связанные с попытками продвинуться вглубь Армении.

Отмечается, что Аршак Карапетян, министр обороны Армении, решил провести заседание, где была обсуждена текущая обстановка на границе между странами. Он отметил, что следует противодействовать любым провокациям, совершаемым военнослужащими Азербайджана. Также Карапетян поручил не допустить укрепления позиций азербайджанской армии.

В СМИ напоминают, что ситуация на азербайджано-армянской границе значительно ухудшилась в середине мая текущего года, когда войска Азербайджана проникли на армянскую территорию в окрестностях Черного озера. Азербайджанские власти заявили, что речь шла о «корректировке государственных границ».

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