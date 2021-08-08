В Ленобласти несовершеннолетний молодой человек, которого укусила змея, оказался в реанимации. Об этом сообщает администрация Волховского района.

Инцидент произошёл в селе Колчаново 7 августа. Согласно имеющейся информации, 14-летний подросток вечером ушёл на прогулку и в какой-то момент его укусила змея. При каких обстоятельствах это произошло, и почему змея напала на человека, на данный момент неизвестно.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу, где было выявлено, что у него отравление ядом. Подростка поместили в реанимацию, состояние его здоровья в настоящее время оценивается как среднее. Ведётся выяснение обстоятельств произошедшего инцидента. Какая именно змея напала на подростка, не уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что в лесу Ленобласти было найдено тело молодого человека. Предположительно, это пропавший в начале мая 21-летний парень.