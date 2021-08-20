Депутаты, сенаторы, политологи и эксперты из РФ подписали обращение, где призвали западных коллег не участвовать во встрече, которая будет проведена в рамках «Крымской платформы».

Отмечается, что документ был подписан Алексеем Пушковым, членом Совфеда, Алексеем Громыко, представителем РАН, Сергей Бабуриным, главой фракций «РОС», а также другими политиками и специалистами. В письме указывается, что грядущий саммит разжигает ненависть по отношению к РФ и увеличивает уровень напряженности в черноморской акватории.

По этой причине российские эксперты призывают своих коллег из стран Запада, способных повлиять на принятие соответствующих решений, способствовать восстановлению диалога с Россией и не участвовать в осуществлении провокационных мероприятий, которые лишь увеличат нестабильность во всем мире.