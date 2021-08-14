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Вместо участия в сомнительной «Крымской платформе» западные страны вполне могли бы присоединиться к ассоциации «Друзья Крыма». В отличие от украинской авантюры с провокационным названием, она создана для мирного сотрудничества, а не для раздувания ненависти и воинственных настроений.

Такое заявление сделал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Он отметил, что организация «Друзья Крыма» уже обрела влияние и по сути представляет собой миротворческую организацию. Она привлекает общественность других государств к борьбе за безопасность и стабильность в регионе.

Кроме того, страны, которые сотрудничают с ассоциацией, преследуют гуманные цели, а Крымская платформа насквозь пропитана ненавистью и агрессией. Эти чувства неоднократно высказывал президент Украины Владимир Зеленский, который постоянно заявляет о необходимости «зачистить полуостров», выселить его жителей в Россию.

Мурадов заявил, что крымчане уже «выселились» с территории Украины и прихватили с собой свои исторические земли, которые являются для них родными.

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