Турция своим участием в саммите «Крымской платформы» посягает на территориальную целостность России, заявил постпред полуострова при президенте РФ Георгий Мурадов. Он также отметил, что действия Анкары подпадают под известную пословицу: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь».

Он также напомнил Турции страницы совместной истории и заявил, что некоторые из них Анкара вряд ли захочет повторить. По словам Мурадова, саммит – это киево-американская затея, которая призвана посягнуть на суверенитет РФ.

Мурадов также вспомнил, что именно Москва спасла Турцию от государственного переворота в 2016 году, рассказал о том, что крымские татары из этой страны выступают за Крым в составе России. Но Анкара почему-то не хочет прислушиваться к ним и отправляется в Киев, чтобы принять участие в антироссийском шабаше.