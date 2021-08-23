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Турция своим участием в саммите «Крымской платформы» посягает на территориальную целостность России, заявил постпред полуострова при президенте РФ Георгий Мурадов. Он также отметил, что действия Анкары подпадают под известную пословицу: «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь».

Он также напомнил Турции страницы совместной истории и заявил, что некоторые из них Анкара вряд ли захочет повторить. По словам Мурадова, саммит – это киево-американская затея, которая призвана посягнуть на суверенитет РФ.

Мурадов также вспомнил, что именно Москва спасла Турцию от государственного переворота в 2016 году, рассказал о том, что крымские татары из этой страны выступают за Крым в составе России. Но Анкара почему-то не хочет прислушиваться к ним и отправляется в Киев, чтобы принять участие в антироссийском шабаше.

«Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы “деоккупации” их родной земли от ее народа», – подвел итог Мурадов.

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