Представитель крымского парламента Юрий Гемпель назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о «радости крымчан от возвращения на Украину» «дешевой клоунадой».

Он заявил, что даже если гипотетически представить возможность такого возвращения, никто из жителей полуострова точно не обрадуется. Сейчас крымчане довольны тем, что живут в великой стране, способной гарантировать их безопасность и надежную защиту прав человека. Поэтому они никогда не разочаруются в своем выборе.

«Подобные речи украинского президента вызывают смех. Такое впечатление, что он путает жизнь с юмористическим номером», – заявил депутат.

Он также отметил, что украинскому лидеру стоило бы приехать в Крым, чтобы убедиться, что после воссоединения с Россией он стал намного красивее и гораздо комфортнее для жизни, чем при украинских властях.