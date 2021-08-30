На китайском портале QQ-Tencent в официальном аккаунте China Military Network (единой новостной сети Народно-освободительной армии Китая) военные эксперты КНР произвели сравнение наиболее современных версий маловысотных ударных вертолетов: российского Ми-28НМ «Ночной суперохотник» и американского AH-64E «Апач». Перевод основных положений этой публикации представлен изданием discover24.ru.

В 1970-х годах под влиянием американской программы Advanced Armed Helicopter (AAH) для охоты на сложные цели был создан ударный противотанковый вертолет AH-64 Apache. Чтобы не отставать, Советский Союз быстро разработал и произвел конкурента – вертолет Ми-28. С момента своего создания эти два типа вертолетов рассматривались экспертами во многих странах как пара «вечных соперников».

Ми-28НМ «Ночной суперохотник» – последняя усовершенствованная модель серии боевых вертолетов Ми-28. По сравнению с Ми-28Н «Ночной Охотник» предыдущего поколения, он продолжает «семейные характеристики» большой мощности мотора, сильной огневой мощи и высокой степени защиты.

Американский AH-64E «Guardian Apache» опирается на передовую авионику и продолжает использовать установленное вооружение предыдущей модели, а его подвижность и живучесть на поле боя были улучшены.

В общем, обе новейшие модификации совершили апгрейд по всем основным аспектам: двигателю, живучести, вооружению, авионике и радиолокационным системам. Но судя по усовершенствованной конструкции Ми-28НМ, идеи российской армии по переоборудованию боевых вертолетов выглядят более масштабными.

Во-первых, уделено внимание ситуационной осведомленности на поле боя. Бортовое электронное оборудование Ми-28НМ было почти полностью обновлено, а возможности связи на поле боя и осведомленности об окружающей среде были значительно расширены. При этом вертолет стал способен запускать несколько типов БПЛА и активно адаптируется к тенденции беспилотного боя.

Второе – это усиление оптоэлектронных средств противодействия. Ми-28НМ оснащен новейшей системой защиты «Витебск». Соответствующие данные показывают, что в поздний период сирийской войны уровень потерь вертолетов, оснащенных этой системой, стал намного ниже, чем прежде, а живучесть вертолетов на поле боя была увеличена в 20-25 раз.

Наконец, главным усовершенствованием по-прежнему является усиление огневой мощи. По сообщениям российских СМИ, Ми-28НМ может быть оснащен ракетами класса «воздух-воздух» Р-7М и ракетами класса «воздух-поверхность» с дальностью действия до 25 км. Он сможет уничтожать все БПЛА, вертолеты, штурмовики и наземные объекты в пределах дальности атаки, в том числе нанося мощный урон при ударах по бронированным целям.

Благодаря всесторонней модернизации Ми-28НМ стал для российской армии «маловысотной крепостью», позволяющей наносить сокрушительные обычные удары в локальных войнах. В отличие от AH-64E, путь обновления которого можно счесть несколько «ненормальным».

Первым делом американцы энергично стремились повысить живучесть. В AH-64E не только используются новые материалы для модификации фюзеляжа и несущего винта, но и установлен более мощный двигатель, который способен работать при многих повреждениях, что значительно улучшает защиту на поле боя и живучесть самого вертолета.

Второй момент – за счет замены бортового электронного оборудования и радаров на системы с улучшенными характеристиками и долговечностью, AH-64E усилил возможности сбора информации на поле боя и обмена данными.

Кроме того, расширен общий функционал боевой машины. AH-64E может не только выполнять задачи по прорыву обороны, но и становиться командным узлом на локальном поле боя. Он также может гибко менять свои роли на поле боя в соответствии с потребностями для выполнения различных задач.

Это показывает, что американские военные не стали, в соответствии с обычными практиками, усиливать и дальше огневую ударную мощь AH-64E, но привержены созданию мощной и хорошо защищенной «низковысотной платформы», которая может успешно выполнять разнообразные задачи.

С этими обновлениями «старые соперники», соревнующиеся более 40 лет, встали на новый путь. Военный обозреватель Ду Вэньлун по этому поводу заметил, что исходя только из теоретических данных, боевые характеристики Ми-28НМ превзошли AH-64E и практически достигли физического предела нынешнего технологического уровня вооруженных вертолетов. Но с точки зрения требований к миссии AH-64E может выполнять более сложные и разнообразные боевые задачи.

Впрочем, следует учитывать, что Россия – единственная страна в мире, которая оснащена несколькими типами тяжеловооруженных вертолетов. В настоящее время на вооружении России есть вертолеты серий Ка-50 и Ка-52, производимые ОКБ Камова, а также серии тяжелых ударных вертолетов Ми-24 и Ми-28, производимые ОКБ «Мир». После завершения последнего раунда модернизации Ка-52М «Супер Аллигатор» сохранил неизменный универсальный, прочный и сильный стиль огневой мощи. Он также включает в себя элементы совместных и беспилотных операций и имеет для них большой потенциал систем, оборудования и вооружений.