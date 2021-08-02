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Североатлантический Альянс готовит новую провокацию против России в Черном море, уверен военный эксперт Константин Сивков. Он пояснил, что это следует из заявления американского адмирала Роберта Берка о возможном открытии огня по российским боевым кораблям. Не исключено, считает аналитик, что США намерены затеять «ядерный шантаж» в регионе.

Сивков отмечает, что Соединенные Штаты намереваются атаковать корабль ВМФ РФ, чтобы спровоцировать Черноморский флот на ответные действия. В этом случае вполне может начаться локальный вооруженный конфликт или даже Третья мировая война.

Все дело в том, что адмирал Берк толком так и не объяснил, в каких именно случаях США намерены открывать огонь по российским судам. Он лишь отметил, что поводом для этого станет «провокация», которую можно расценить как угрозу. Учитывая двойные стандарты, применяемые Соединенными Штатами, можно предположить, что угрозой они могут назвать что угодно.

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