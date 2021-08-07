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В Китае, столкнувшемся с новой вспышкой коронавируса, спровоцированной штаммом «Дельта», наказали 20 чиновников, за низкую эффективность действий по профилактике заболеваемости, пишет издание Global Times.

Журналисты рассказали, что чиновники несвоевременно отреагировали на появление первых случаев заражения «Дельтой» и фактически «проморгали» стремительное распространение коронавирусной инфекции. Мало того, они даже способствовали ей, так как организовали в городе Чжанцзяцзе театральное представление для туристов из-за рубежа. По словам авторов публикации, именно оно стало причиной новой вспышки Covid.

Напомним, что именно Китай принял на себя первый удар пандемии коронавируса в конце 2019 года. Тогда китайские власти показали всему миру, что нужно делать, чтобы противостоять патогену. С тех пор крупных вспышек на территории страны не наблюдалось.

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