В офисе украинского президента заявили, что в киевском Мариинском дворце стартовали переговоры между Ангелой Меркель, немецким канцлером, и Владимиром Зеленским, лидером Украины.

Отмечается, что 22 августа в столицу Украины с рабочим визитом прилетела канцлер Германии. Глава украинского государства уже встретил Меркель на крыльце дворцового комплекса. Закончилось также представление обеих делегаций. Далее состоятся переговоры в формате один на один. После этого пройдет пресс-конференция с участием журналистов из разных изданий.

Планируется также провести переговоры в расширенном виде. В СМИ указывают на то, что канцлер ФРГ практически сразу же после прилета на Украину возложила букетов цветов к мемориалу Неизвестному солдату, расположенному в парковой зоне Славы.