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На реке Днепр в окрестностях Киева состоялась репетиция парада украинских ВМС, государственной пограничной службы, национальной полиции и госслужбы по ЧС.

Отмечается, что военное мероприятие должно пройти 24 августа в честь дня независимости страны. В проведенных тренировках, согласно словам Александра Павловского, капитана 1-го ранга ВМФ Украины, участвовали примерно двадцать катеров и около ста военнослужащих. В параде также примут участие боевые самолеты морской авиации.

Указывается, что в данном торжественном шествии планируется задействовать вертолеты Ми-14 и Ми-8, а также штурмовики Су-25. Ранее Андрей Таран, глава оборонного ведомства Украины, отметил, что в текущем году парад будет проведен по стандартам НАТО. К примеру, не планируется совершать полный объезд войск.

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