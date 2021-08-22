Правительство Испании официально отменило запланированный визит кораблей ВМФ России в испанский порт Сеута. Противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и корабль «Алтай» собирались совершить логистическую остановку в Сеуте 18-20 августа.

Как сообщает испанское издание El Mundo, Министерство обороны Испании одобрило этот визит, но МИД настоял на решении отклонить российский запрос. Формально министерство иностранных дел Испании ссылается на отсутствие запрошенной у российской стороны подробной информации о последующем пункте назначения кораблей, которая якобы не была предоставлена. Но посольство России в Испании настаивает на том, что оно предоставило МИД Испании всю необходимую информацию.

Россия «с недоумением» восприняла отказ Испании разрешить заход российских военных кораблей, согласно заявлениям официальных лиц МИД России. В пресс-релизе Москвы по этому поводу было сказано, что решение Испании похоже на демонстрацию своей приверженности русофобскому крылу НАТО в рамках подготовки к саммиту стран-членов блока, который намечено провести в Мадриде в 2022 году.

El Mundo отмечает, что практика остановки российских военных кораблей в Сеуте, испанском порту, расположенном на севере Африки, была очень распространена в период с 2010 по 2016 год, когда было совершено около 60 посещений с участием более 10 000 членов экипажа. Такие визиты, в частности, принесли экономике порта около 4,5 млн евро.

Давление со стороны НАТО указано El Mundo в качестве основной причины отмены визита кораблей ВМФ России. Причем это не первый случай: подобное решение принималось в 2016 году, когда Испания – после открытого давления со стороны США, Великобритании и других стран НАТО – наконец решила, что российские корабли не должны швартоваться в Сеуте.

«Возможно, сейчас эту новость раздувают в Испании и в западных странах в целом, чтобы убедить, что НАТО все еще имеет влияние, несмотря на ее провал в Афганистане. Это не первый раз, когда они пытаются показать, что российский флот будет иметь сложности без остановок в Сеуте, но это совсем не так», – сказал президент Движения поддержки флота Михаил Ненашев.

Он добавил, что моряки смогут отдохнуть и в сирийском порту Тартус. Кроме того, Египет и Алжир обычно без проблем принимают у себя российские корабли.

«Испания является частью НАТО, но этот военный союз не защищает Сеуту и ​​Мелилью в своей статье V о коллективной обороне. Но некоторые аналитики все же считают, что они косвенно защищены статьей IV, которая позволяет проводить консультации между членами, если есть территории, исключенные из договора, которым может угрожать территориальная целостность, политическая независимость или безопасность. На этом основано давление со стороны НАТО, чтобы Сеута не оказывала материально-технической поддержки российским военным кораблям», – дополнительно поясняет El Mundo.

Портово-транспортная компания Izquierda Unida de Ceuta объявила, что намерена перенести обсуждение на общенациональный уровень, «чтобы снова нормализовать отгрузку российских кораблей в наш город», говорится в ее заявлении.

Компания также осудила «русофобию» после этих вето для российских кораблей: «Мы не понимаем, почему нам навязывают норму, исходящую от НАТО, несмотря на то, что Сеута не входит под этот зонтик».