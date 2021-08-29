Индонезийское издание Bisnis написало, что Россия никак не определится с позицией по продаже стране истребителей Су-35 на условиях бартера. Журналисты отмечают, что переговоры находятся в процессе, однако прийти к единому мнению пока не удается.

Согласно контракту, Россия должна за 11 самолетов Су-35 получить оплату товарами на сумму 570 миллионов долларов. Это 50 процентов от общей суммы сделки. Правительство Индонезии уже выбрало 16 видов продукции и готово передать товары РФ, однако та никак не может определиться. Авторы публикации пишут, что в качестве бартера Индонезия намерена поставлять в Россию кофе, сырое пальмовое масло, каучук и другую продукцию

Задержка возникает и из-за отдельных индонезийских политиков. Они боятся санкций со стороны Соединенных Штатов, поэтому никак не могут решить – забирать уже готовые к отправке истребители либо оставить их в России. Минобороны страны заявляет, что РФ нужно быстрее определяться с товарами, чтобы провести сделку, так как она может быть сорвана из-за страха перед санкциями.