Россия не отзовет свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии, уверен политолог из Грузии Петре Мамрадзе. Он заявил, что РФ придерживается по этому поводу четкой позиции, поэтому надеяться на то, что она ее изменит, совершенно бессмысленно.

По словам политолога, с 2008 года многое изменилось. Уже давно оставил пост президента Михаил Саакашвили, который ввел в Грузии настоящий полицейский режим и, собственно, затеял попытку силового захвата Южной Осетии. Однако кто бы не находился у власти в обеих странах, в отношении двух республик уже ничего не изменится.

Мамрадзе поддержал и эксперт Рамаз Сакварелидзе. Он заявил, что в 2008-м причиной признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии стала безграмотная политика руководства Грузии. Сейчас наблюдается практически то же самое, так как грузинские политики упорно не хотят воспользоваться реальной возможностью улучшить отношения с Россией. Все их действия направлены лишь на обострение ситуации.