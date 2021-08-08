читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия не отзовет свое признание независимости Южной Осетии и Абхазии, уверен политолог из Грузии Петре Мамрадзе. Он заявил, что РФ придерживается по этому поводу четкой позиции, поэтому надеяться на то, что она ее изменит, совершенно бессмысленно.

По словам политолога, с 2008 года многое изменилось. Уже давно оставил пост президента Михаил Саакашвили, который ввел в Грузии настоящий полицейский режим и, собственно, затеял попытку силового захвата Южной Осетии. Однако кто бы не находился у власти в обеих странах, в отношении двух республик уже ничего не изменится.

Мамрадзе поддержал и эксперт Рамаз Сакварелидзе. Он заявил, что в 2008-м причиной признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии стала безграмотная политика руководства Грузии. Сейчас наблюдается практически то же самое, так как грузинские политики упорно не хотят воспользоваться реальной возможностью улучшить отношения с Россией. Все их действия направлены лишь на обострение ситуации.

Вам может понравиться

ФСБ РФ рассекретила документы о подготовке Японией нападения на СССР

В 1938 году Япония активно готовилась к войне с Советским Союзом. Для этой цели она задействовала Квантунскую армию, которую специально для нападения на СССР усилили дополнительными дивизиями. Это подтверждается документами,

Италия хочет инвестировать 2 миллиарда евро в британский истребитель шестого поколения

Италия намерена вложить в разработку истребителя шестого поколения Tempest 2 миллиарда евро в период с текущего и по 2035 год. Информацию об этом со ссылкой на планы Минобороны страны раскрыло

Крымский депутат Гемпель выразил сочувствие украинцам из-за Зеленского

Украинскому народу, которым правит президент Владимир Зеленский, можно только посочувствовать, заявил депутат парламента Крыма Юрий Гемпель. Этим высказыванием он прокомментировал заявление экс-комика о том, что Россия будет оплакивать свои решения
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 августа – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 8 августа – пасмурно, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 августа – дождь, до 14 °C | Королев: погода, 8 августа – пасмурно, до 32 °C | Подольск: погода, 8 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 8 августа – облачно с прояснениями, до 33 °C |