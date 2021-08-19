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Чтобы выпить шампанского в Крыму, украинскому президенту Владимиру Зеленскому достаточно пройти все необходимые пограничные процедуры и въехать на полуостров как частное лицо. По-другому уже не получится, так как полуостров навсегда останется частью России, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он напомнил, что украинский лидер в своем интервью сообщил журналистам, что мечтает побывать в поселке Кастрополь и на мысе Фиолент, а также выпить шампанского «Новый свет». Бальбек отметил, что подобные стремления вполне осуществимы, но надежду «приехать в украинский Крым» президенту лучше оставить.

Парламентарий заявил также, что Зеленский в любое время может побывать на полуострове, насладиться упоминаемыми ранее рапанами и шампанским. Но он должен быть готов к тому, что не является желанным гостем в Крыму.

Также Бальбек отметил, что с заявлениями об украинском Крыме Зеленский может не ждать, что жители полуострова проникнутся его идеями о возвращении территорий. Напротив, они лишь в очередной раз укрепятся во мнении, что все сделали правильно на референдуме 2014 года.

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