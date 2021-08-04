В Крыму были обнаружены нарисованные на горе нацистский символ и украинский трезубец.

Как сообщается, рисунки были найдены туристами, которые гуляли в окрестностях горы Чатыр-Даг. По словам путешественников, изображения были расположены поблизости от вершины Эклизи-Бурун, которая находится на этой горе. Неизвестные вандалы нарисовали их на большом камне.

Фотографии рисунков были выложены в Facebook в сообществе «Крымоустройство». Сообщившие о рисунках туристы отметили, что кто-то пытался их стереть, но безуспешно.

В комментариях пользователи Сети раскритиковали действия вандалов и иронично заметили, что в Крым отправляются отдыхать даже украинские националисты. Кроме того, было заявлено, что следует в обязательном порядке найти их, чтобы заставить стереть надписи.

Недавно глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России “камнями с неба” за Крым. По его словам, на Украине дождутся, когда Россия распадётся и Крым можно будет возвратить.