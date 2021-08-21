Перед визитом канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью об этой стране и президенте Владимире Зеленском, который якобы собирается «перейти в контрнаступление на Россию». Чтобы вернуть Крым, до 2014 года являвшийся крупнейшим украинским портом, глава государства намеревается построить большой флот, который станет опорой ВСУ.

Читатели издания отнеслись к этим заявлениям Зеленского с изрядной долей иронии и пессимизма. Они написали, что воевать за Украину, давно погрязшую в коррупции, не хотят даже граждане страны. Они сравнили это государство с Афганистаном и отметили, что в Киеве правит преступный режим, позволяющий богатеть исключительно олигархам. Именно поэтому, по словам пользователей, многие жители Украины не считают и не собираются считать Россию своим врагом.

«Путь Зеленский один воюет», – написал один из комментаторов.

Поддержал его и другой читатель, который предложил Зеленскому вернуться на ТВ и смешить украинцев в роли комика, а не президента. Он написал, что тратить деньги на войну в период экономического коллапса, в котором Киев пребывает с момента обретения независимости – это огромная глупость. Средства лучше направить на развитие инфраструктуры и образование, а не на конфликт с Россией.