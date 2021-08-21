читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Перед визитом канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину немецкое издание Der Spiegel опубликовало статью об этой стране и президенте Владимире Зеленском, который якобы собирается «перейти в контрнаступление на Россию». Чтобы вернуть Крым, до 2014 года являвшийся крупнейшим украинским портом, глава государства намеревается построить большой флот, который станет опорой ВСУ.

Читатели издания отнеслись к этим заявлениям Зеленского с изрядной долей иронии и пессимизма. Они написали, что воевать за Украину, давно погрязшую в коррупции, не хотят даже граждане страны. Они сравнили это государство с Афганистаном и отметили, что в Киеве правит преступный режим, позволяющий богатеть исключительно олигархам. Именно поэтому, по словам пользователей, многие жители Украины не считают и не собираются считать Россию своим врагом.

«Путь Зеленский один воюет», – написал один из комментаторов.

Поддержал его и другой читатель, который предложил Зеленскому вернуться на ТВ и смешить украинцев в роли комика, а не президента. Он написал, что тратить деньги на войну в период экономического коллапса, в котором Киев пребывает с момента обретения независимости – это огромная глупость. Средства лучше направить на развитие инфраструктуры и образование, а не на конфликт с Россией.

Вам может понравиться

В США грозят России неприятностями из-за новейшего мобильного гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты, обеспокоенные российским гиперзвуковым оружием, ускорили собственные работы по созданию таких ракет. При этом они сделали упор на мобильные комплексы воздушного базирования, которые можно было бы разместить практически у

19FortyFive: Американские военно-морские и авиабазы постепенно разваливаются и приходят в упадок

Большое количество военных баз на территории страны является показателем ее силы и уверенности в возможности защитить себя от нападения противника. Но это не относится к Соединенным Штатам, заявляет автор издания

Советсткий истребитель МиГ-31 по-прежнему будоражит воображение уникальными характеристиками

Один из самых загадочных российских перехватчиков, создаваемых исключительно для оборонительных целей, до сих пор в некоторых аспектах остается тайной для Запада. В классификации Североатлантического альянса он называется Foxhound, но в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 15 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 28 °C | Подольск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 26 °C |