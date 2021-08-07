Немецкие врачи намереваются делать вскрытие всех умерших от коронавирусной инфекции, чтобы лучше изучить ее природу. Об этом рассказало издание «МК» со ссылкой на главного патологоанатома Гейдельбергского университета Петера Ширмахера.

Специалист пояснил, что в настоящий момент вскрытие делается только в том случае, если о нем просят родственники умершего человека. Поэтому в подавляющем большинстве случаев врачу указывают в бумагах, что смерть наступила ввиду естественных причин.

Ширмахер заявляет, что это неправильный подход. В качестве примера он привел одну из стран, в которых вскрывают всех без исключения умерших от Covid. Там эта практика позволила повысить эффективность вентиляции легких у больных, а также самого процесса лечения инфекции.

Кроме того, вскрытие дает возможность изучить побочные эффекты от вакцинации, среди которых наиболее опасными являются аутоиммунные заболевания и тромбоз вен в головном мозге.