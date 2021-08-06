В Финляндии появилась специальная поликлиника для пациентов с «затяжной» коронавирусной инфекцией. В ней будут лечить людей, у которых симптомы Covid-19 не исчезают на протяжении длительного времени.

Представители медицинского учреждения рассказали, что в поликлинику пациентов направляет лечащий врач. При этом симптомы коронавирусной инфекции должны сохраняться у них не меньше трех месяцев.

Врачи также сообщают, что поликлиника позволит проводить исследования, чтобы получить как можно больше данных о причинах длительного сохранения симптомов. По их словам, это очень важно, так как «затяжной» Covid способен нанести огромный вред здоровью, спровоцировать повреждения тканей и внутренних органов, нервной системы, запустить аутоиммунные реакции.

Главврач поликлиники Хелена Лиира заявила, что длительные симптомы инфекции чрезвычайно опасны, поэтому необходимо вакцинироваться, чтобы не подвергать себя серьезному риску.