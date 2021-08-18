В акваторию Черного моря впервые с 27 июля вошел натовский военный корабль – эсминец Luigi Durand de la Penne ВМС Италии. Подробности сообщили представители мониторинговой группы Black Sea News.

Они отмечают, что в последний раз итальянский корабль появлялся в Черном море еще в 2017 году. Тогда от проводил маневры в акватории и на три дня заглядывал в одесский порт. Поэтому нельзя исключать, что сейчас эсминец повторяет то же самое.

Сообщается, что эсминец, информацию о котором первыми распространили пользователи социальной сети «Твиттер» из Турции, пробудет в Черном море до 28 августа.

«Луиджи де ля Пенне» – боевой корабль, который принят на вооружение ВМС Италии в 1993 году. На его палубе имеется два ангара для вертолетов, а также стандартный комплект оружия – зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское орудие и пусковая установка для противокорабельных ракет.