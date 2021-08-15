Ученые считают вариант, при котором существующие вакцины от коронавируса не будут действовать на новые штаммы, вполне реальным. Они заявляют, что в такой ситуации битва с пандемией будет проиграна – науку отбросит на год назад и придется начинать все сначала.

Такое заявление сделали представители правительственной Научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям Великобритании. В своем докладе они назвали упомянутую выше ситуацию «реальной возможностью», но в то же время отметили, что работу над созданием вакцин нужно продолжать.

Новые препараты должны оказывать более сильное влияние на процесс передачи и распространения вируса по организму, чем существующие сегодня вакцины. Кроме того, ученым необходимо сосредоточиться на лабораторной работе и заняться прогнозированием появления новых штаммов инфекции.

Профессор Грэм Медли, который входит в Научно-консультативную группу, заявил, что сегодня ученые способны быстро разрабатывать новые вакцины. Но есть и недостаток – как только появится штамм, способный уклоняться от воздействия этих препаратов, вся работа специалистов будет отброшена в период до пандемии. Поэтому они должны изучать коронавирус, прогнозировать способности новых штаммов и надеяться на то, что они будут появляться очень медленно, чтобы дать ученым время на создание эффективных вакцин.