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Жители Аскинского района Башкирии имеют реальный шанс получить по три рулона сена за вакцинацию. Для этого достаточно сделать первую прививку в период с 11 по 21 августа и дождаться результатов розыгрыша, которые огласят 24 числа.

Участниками акции автоматически становятся жители Аскинского, Казанчинского, Кашкинского, Евбулякского, Кшлау-Елгинского, Петропавловского, Кубиязовского и Урмиязовского сельских поселений, которые имеют собственное подсобное хозяйство и выполнят упомянутое выше условие по иммунизации.

Победителей акции определит слепой жребий. Районная администрация в ходе торжественного мероприятия с участием глав поселковых советов вручит каждому из трех победителей три рулона сена. Акция проводится в рамках реализации программы “Здоровое село”

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