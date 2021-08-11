Экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде с 2016 года «никто», поэтому любые его заявления не представляют для внешнеполитического ведомства страны никакого интереса, сообщили в МИД республики.

Напомним, что ранее вспыхнул скандал, в котором Вагабадзе допустил оскорбительные выражения в адрес России и русского народа. Сделал он это после заявления главы ЛДПР Владимира Жириновского о том, что никто в Карабахе не должен позволять себя «косо смотреть» на российских миротворцев.

Вагабадзе записал ролик, в котором сперва оскорбил самого Жириновского. Затем его понесло и досталось всей России.

Пресс-служба МИД Азербайджана объяснила, что заявления бывшего посла не являются официальной позицией государства – Вагабадзе был уволен с должности 5 лет назад за халатное отношение к своим обязанностям, поэтому его на его высказывания ведомство давно не реагирует.