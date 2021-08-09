В Австралии были обнаружены свидетельства, указывающие на живших здесь в древности гигантских птерозавров.

Как сообщается, на территории штата Квинсленд был найден отпечаток фрагмента челюсти птерозавра. Выяснилось, что ранее этот вид был учёным неизвестен. Отмечается, что это крупнейший среди всех известных в настоящее время птерозавров – размах его крыльев составлял примерно семь метров.

Также по найденному отпечатку учёные установили, что птерозавр имел копьеобразную морду. Помимо немаленьких зубов, на ней имелись костяные гребни. Птерозавру дали название Thapunngaka shawi.

Данная окаменелость является лишь четвёртым свидетельством того, что в Австралии в древности обитали птерозавры. Как отмечается, в том время Австралия являлась частью суперматерика Восточная Гондвана, в который, помимо неё, входили современные Мадагаскар, Индия и Антарктика.

Недавно мы сообщали о том, что в Якутии были найдены тела двух пещерных львят. Им удалось хорошо сохраниться – остались целы даже усы.