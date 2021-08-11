Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В американском штате Колорадо ввели в эксплуатацию сразу 9 беспилотных микроавтобусов, которые будут использоваться для перевозки студентов и работников горной школы в населенном пункте Голден. Также шаттлы станут перевозить пассажиров в кампус учебного заведения из самых людных мест города.

Шаттлы Mines Rover – это микроавтобусы на электрической тяге, которые вмещают шесть пассажиров. Благодаря электродвигателю, они не выбрасывают в атмосферу вредных и опасных веществ для окружающей среды. Пока беспилотники поставят только на три городских маршрута, но немного позже сфера их применения существенно расширится.

Глава компании Colorado Smart Cities Alliance называет запуск беспилотных микроавтобусов «новой главой» в развитии общественного транспорта. Также он отмечает, что беспилотники появились как раз тогда, когда в этой сфере назрели серьезные перемены.

Вам может понравиться

Баранец рассказал, как Китай попал в ТОП-5 экспортеров оружия

По результатам последних 5 лет Китай стремительно ворвался в лучшую пятерку производителей и экспортеров оружия, говорится в отчете SIPRI. Кроме того, в своих прогнозах аналитики утверждают, что КНР продолжит восхождение

Британский спецназ озвучил результаты расследования нападения на израильский танкер

Представители британского спецназа, которые провели расследование атаки на танкер Mercer Street, назначили виновником нападения Иран. Они заявили, что беспилотный аппарат, наносивший удар по судну, принадлежит именно Тегерану. Для проведения расследования

Военнослужащие ВСУ перейдут на сторону ДНР и ЛНР в случае обострения конфликта

Если ситуация на Донбассе снова обострится до предела, Украина может потерять всю свою армию в полном составе. Причем для этого по ней не придется даже открывать огонь, уверены авторы портала
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 августа – небольшая облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 11 августа – пасмурно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 августа – небольшая облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 августа – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 11 августа – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 11 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Армавир: погода, 11 августа – пасмурно, до 29 °C |