В американском штате Колорадо ввели в эксплуатацию сразу 9 беспилотных микроавтобусов, которые будут использоваться для перевозки студентов и работников горной школы в населенном пункте Голден. Также шаттлы станут перевозить пассажиров в кампус учебного заведения из самых людных мест города.

Шаттлы Mines Rover – это микроавтобусы на электрической тяге, которые вмещают шесть пассажиров. Благодаря электродвигателю, они не выбрасывают в атмосферу вредных и опасных веществ для окружающей среды. Пока беспилотники поставят только на три городских маршрута, но немного позже сфера их применения существенно расширится.

Глава компании Colorado Smart Cities Alliance называет запуск беспилотных микроавтобусов «новой главой» в развитии общественного транспорта. Также он отмечает, что беспилотники появились как раз тогда, когда в этой сфере назрели серьезные перемены.