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Политический обозреватель Дэниэл Кочис в своей публикации в издании 19fortyfive заявил, что Соединенные Штаты слишком уж сильно увлеклись экологическими и климатическими проблемами. Из-за этого они все больше становятся не в состоянии думать о вопросах национальной безопасности и «держать в страхе Россию».

Кочис напоминает о последнем саммите Североатлантического альянса. По его словам, все участники переговоров были абсолютно счастливы, когда сумели вынести на повестку дня вопрос об изменениях климата. При этом они совершенно забыли о «российской угрозе». Такими темпами, уверен эксперт, США скоро не сможет защищать своих союзников по НАТО от РФ.

Чтобы там не происходило в климате планеты, США должны первым делать думать о территориальной обороне. Все остальное – лишь попытка отвлечь внимание от главной темы, заявляет Кочис. Поэтому Вашингтону необходимо проявить твердость, оставить природу экологам и продолжать держать Россию в «страхе».

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