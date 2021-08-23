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Китай не просто так ежегодно принимает участие в Армейских играх. Для него они не только увлекательное соревнование, но и дополнительная возможность привлечь к своей технике внимание других стран и найти новых покупателей. Подробности об этом рассказал автор издания 19FortyFive Питер Сучиу.

Он напомнил, что в этом году Китай направил в Россию для участия в «АрМИ-2021» только новейшую свою технику. Это бомбардировщики H-6, истребители J-16, военно-транспортные самолеты Y-20, а также последние модели танков и бронемашин.

Сучиу, публикацию которого в переводе представил портал «ПолитРоссия», рассказал, что китайская техника будет соревноваться с танками и самолетами из РФ, Венесуэлы, Ирана и ряда других стран. То есть Армейские игры позволят ему продемонстрировать потенциальным покупателям возможности своей техники. И вполне вероятно, что после окончания состязаний КНР подпишет несколько выгодных для себя контрактов.

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