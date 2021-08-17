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В РИА «Новости», сославшись на узбекскую Генпрокуратуру, отметили, что в республике 15 августа столкнулись МиГ-29 ВВС Узбекистана и Embraer-314 афганских ВВС.

Указывается, что в минувшие выходные более 40 афганских вертолетов и самолетов нарушили воздушное пространство Узбекистана. В них находились военнослужащие Афганистана, бежавшие из страны, когда власть в ней захватили боевики «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

Чтобы сопроводить данные воздушные суда, Узбекистан поднял в небо свои истребители. Однако во время этой операции друг в друга врезались два самолета, которые затем упали в Сурхандарьинской области. Указывается, что летчики успели катапультироваться. Сейчас они лежат в медучреждении в Термезе. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

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