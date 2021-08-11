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Представители Уралвагонзавода сообщили о выполнении гособоронзаказа на поставку танков Т-90М «Прорыв» в российскую армию.

При этом в сообщении не было указано точное количество поставленных предприятием боевых машин. Отмечается, что данная военная техника была создана в ходе проведения опытно-конструкторских работ по проекту «Прорыв-3». Этот танк является значительно усовершенствованным Т-90, у которого были увеличены почти все параметры.

В рамках модификации на боевую машину установили новую башню, оснащенную высокоточным орудием калибра 125 миллиметров и 12,7-миллиметровый пулемет с системой дистанционного управления. На Т-90М также имеется цифровой комплекс управления выстрелами, способный самостоятельно определять, распознавать, следить и уничтожать цели.

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