Владимир Солодов, руководитель Камчатского края, отметил, что рухнувший в Курильское озеро Ми-8 удалось найти на глубине около 110 метров. У вертолета отсутствовал хвост.

Согласно его словам, у винтокрылой машины повреждена только хвостовая часть, а на остальных элементах корпуса сильных повреждений зафиксировано не было. На данный момент времени специалисты решают, какие работы следует проводить в дальнейшем, чтобы поднять технику со дна водоема. Губернатор добавил, что было также решено остановить на время проведение туристических поездок в данный район.

В СМИ напоминают, что вертолет рухнул в воду вчера, 12 августа, во время захода на посадку. В нем находились 16 человек, включая одного двенадцатилетнего ребенка. Спастись удалось восьми людям. Они самостоятельно выбрались из озера. В настоящее время на месте инцидента работает поисково-спасательная команда.