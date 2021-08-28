Новейшая российская авиабомба «Дрель» не будет атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Ее оснастят головкой самонаведения, запрограммированной на удары исключительно по артиллерийским установкам, ракетным комплексам и бронетехнике противника.

О возможностях планирующей авиабомбы рассказал исполнительный директор НПК «Техмаш» Александр Кочкин. Он пояснил, что поражающие элементы боезаряда будут работать точно так же, как и головки самонаведения высокоточных ракет. Их запрограммируют на удары по перечисленным выше видам вооружения, что сведет к нулю риск случайного поражения гражданских объектов.

Кочкин также рассказал, что «Дрель» — это планирующая авиабомба, которая после сброса с самолета способна лететь к цели несколько десятков километров. При обнаружении мишени она в автоматическом режиме раскрывается и наносит удар. Самолету, который вооружен этой бомбой, не нужно лететь до цели и преодолевать систему ПВО противника, что повышает уровень его безопасности.

Про словам Кочкина, авиабомба «Дрель» создана с использованием компонентов российского производства.