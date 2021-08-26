Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассмешил граждан страны своим заявлением о Крыме. Он высказался в том духе, что Россия якобы превратила полуостров в военную базу и даже разместила на его территории корабли с ракетами «Калибр».

Также министр пригрозил РФ, что растущие возможности украинской армии скоро помогут ей «вытеснить Россию из Крыма» В настоящий момент, по его словам, ВСУ вполне способны сдерживать «агрессию Москвы».

Читатели издания «Гордон», в котором появилась данная публикация, подняли Кулебу на смех. Они напомнили, что Черноморский флот находится в Крыму с 18 столетия. А подводные лодки и корабли с ракетами «Калибр» имеются там несколько последних лет. Поэтому над украинским министром, сделавшим потрясающее открытие, смеются даже «Искандеры».

Россия действительно не скрывает размещение в Крыму новейших видов вооружений для отражения атак с моря. Но для Кулебы наверное станет настоящим откровением, что пусковые установки для «Калибров» способны с тем же успехом запускать еще и «Цирконы». Это означает, что в следующем году на полуострове могут появиться гиперзвуковые ракеты.