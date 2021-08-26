Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассмешил граждан страны своим заявлением о Крыме. Он высказался в том духе, что Россия якобы превратила полуостров в военную базу и даже разместила на его территории корабли с ракетами «Калибр».

Также министр пригрозил РФ, что растущие возможности украинской армии скоро помогут ей «вытеснить Россию из Крыма» В настоящий момент, по его словам, ВСУ вполне способны сдерживать «агрессию Москвы».

Читатели издания «Гордон», в котором появилась данная публикация, подняли Кулебу на смех. Они напомнили, что Черноморский флот находится в Крыму с 18 столетия. А подводные лодки и корабли с ракетами «Калибр» имеются там несколько последних лет. Поэтому над украинским министром, сделавшим потрясающее открытие, смеются даже «Искандеры».

Россия действительно не скрывает размещение в Крыму новейших видов вооружений для отражения атак с моря. Но для Кулебы наверное станет настоящим откровением, что пусковые установки для «Калибров» способны с тем же успехом запускать еще и «Цирконы». Это означает, что в следующем году на полуострове могут появиться гиперзвуковые ракеты.

Вам может понравиться

“Угнанный” украинский самолёт в Кабуле выкупили богатые афганские беженцы

Украинский самолёт, который был, как заявлялось ранее, угнан в Кабуле, в действительности был продан. Об этом рассказало издание «Страна.ua» со ссылкой на несколько Telegram-каналов, а также источники в авиационных кругах.
  • Анна
  • 25.08.2021
  • читать 1 минуту

Грег Роман: РФ поставила в Сирию С-300 и “Панцири” для защиты от Израиля из-за слабости Байдена

Последние поставки Россией в Сирию ЗРК С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С1» для защиты от израильских атак – это признак слабости американского президента Джо Байдена, уверен эксперт Грег Роман, возглавляющий Ближневосточный

Юрий Кнутов: Россия своими гиперзвуковыми ракетами вынудила США вернуться к тактике Второй мировой войны

Соединенные Штаты вновь вернулись к тактике Второй мировой, предпочитая использовать корабли и самолеты вместо передовых видов оружия. Об этом в беседе с журналистами портала «ПолитРоссия» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – пасмурно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 26 августа – небольшая облачность, до 28 °C | Подольск: погода, 26 августа – пасмурно, до 18 °C | Армавир: погода, 26 августа – ясно, до 29 °C |