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Дмитрий Василец, представитель украинской прессы, считает «зрадой» применение советской военной техники в рамках торжественного шествия, прошедшего в честь Дня независимости Украины.

На своей страничке в соцсети «Фейсбук» журналист заявил, что на параде украинские вооруженные силы показали множество моделей боевых машин, разработанных еще в годы СССР. Речь идет об истребителях Су-27, вертолетах Ми-8, воздушных транспортниках Ан-70, перехватчиках Миг-28 и бомбардировщиках Су-24. Он считает, что использование всего это вооружения указывает на провал проводимой в стране «декоммунизации».

В СМИ напоминают, что вчера, 24 августа, в Киеве состоялся масштабный парад, в котором были показаны различные варианты военной техники, включая новые образцы. В нем также решили поучаствовать натовские Военно-воздушные силы. В Одессе при этом прошла морская часть мероприятия.

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