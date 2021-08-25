Дмитрий Василец, представитель украинской прессы, считает «зрадой» применение советской военной техники в рамках торжественного шествия, прошедшего в честь Дня независимости Украины.

На своей страничке в соцсети «Фейсбук» журналист заявил, что на параде украинские вооруженные силы показали множество моделей боевых машин, разработанных еще в годы СССР. Речь идет об истребителях Су-27, вертолетах Ми-8, воздушных транспортниках Ан-70, перехватчиках Миг-28 и бомбардировщиках Су-24. Он считает, что использование всего это вооружения указывает на провал проводимой в стране «декоммунизации».

В СМИ напоминают, что вчера, 24 августа, в Киеве состоялся масштабный парад, в котором были показаны различные варианты военной техники, включая новые образцы. В нем также решили поучаствовать натовские Военно-воздушные силы. В Одессе при этом прошла морская часть мероприятия.