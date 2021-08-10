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Дмитрий Гордон, журналист из Украины, решил ответить на недавние оскорбления в свой адрес со стороны Александра Лукашенко, лидера Белоруссии.

Ранее в рамках пресс-конференции глава государства назвал Гордона «мерзавцем». Согласно словам украинского обозревателя, подобные слова от Лукашенко являются для него «бальзамом на душу», поэтому он решил открыть бутылку бальзама, в прошлом врученную ему белорусским президентом.

Публицист произнес тост, в рамках которого выразил надежду, что братский народ вскоре сможет стать по-настоящему свободным от тирании. Он также выпил за то, чтобы к власти в Белоруссии смогли прийти люди, действительно любящие свою страну и соотечественников. В СМИ отмечают, что в ходе общения с прессой Лукашенко заявил, что был готов задействовать армию в прошлом году в случае полной дестабилизации обстановки в стране.

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