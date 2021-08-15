Военнослужащий ВСУ по имени Виталий перешел на сторону самопровозглашенной ДНР, сообщил замначальника Народной милиции Эдуард Басурин. Он пояснил, что боец столкнулся с рядом проблем в своем подразделении и был вынужден действовать именно таким образом.

Украинский силовик рассказал, что командование ВСУ не позволило ему уйти на гражданку. В подразделении, в котором процветают неуставные взаимоотношения, отсутствие хоть минимальной защиты со стороны офицерского состава, а также слишком низкий уровень зарплат, Виталию прижиться не удалось.

Именно поэтому он прихватил с собой секретные документы части и отправился «на ту сторону». Басурин рассказал, что в бумагах отражена информация о структуре украинских подразделений, а также о персональных действиях отдельных военных, которые можно квалифицировать как преступления против жителей ДНР.

В настоящий момент, отмечает Басурин, боец проверяется на причастность к таким военным преступлениям. Если никаких порочащих его фактов обнаружено не будет, Виталий получит свободу и возможность проживать на территории самопровозглашенной республики.