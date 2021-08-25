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Украинский танк «Оплот» в очередной раз продемонстрировал, что он является настоящим магнитом для неудач. Проблемы с ним возникают практически постоянно. Поэтому когда боевая машина, выделенная для участия в параде ко Дню Независимости, сломалась и не смогла попасть на мероприятие, не удивился почти никто.

Ранее с ним тоже случались всякие казусы. Так, от контракта с Украиной отказался Таиланд, который получил 49 танков «Оплот» намного позже, чем было оговорено документами. После этого он не стал продолжать сотрудничество, а просто заключил новый договор с КНР. Похожая ситуация возникла с Пакистаном, который тоже не захотел сотрудничать с Киевом.

В 2018 году образец танка попросили Соединенные Штаты, однако до сих пор они его так и не увидели. Сейчас боевые машины не производятся вообще, так как для них нужны запчасти, которые Украина до 2014 года закупала в РФ.

На парад к 30-летию независимости страны отправили три «Оплота», один из которых представлял собой древнейший образец. Машины оклеили малярным скотчем для «камуфляжа», но лишь насмешили всех присутствующих на мероприятии. Наконец, один из танков просто заглох и больше не завелся, поэтому его пришлось отстранить от участия в параде.

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