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Включение Россией главы украинского МИД Дмитрия Кулебы и секретаря СНБО Алексея Данилова в санкционный список – это продолжение агрессии РФ в отношении Киева, заявило внешнеполитическое ведомство страны. Оно также отметило, что РФ продолжает давить на Украину от «отчаяния», так как ее дипломатия «провалилась» на международной арене.

Кроме того, МИД связал действия России с саммитом «Крымской платформы», который намечен на 23 августа. Так, возглавляющий внешнеполитическое ведомство Дмитрий Кулеба заявил, что Москва таким образом «отомстила ему» за идею этой самой платформы, которая должна способствовать «деоккупации Крыма» и уже привлекла внимание 37 стран партнеров.

Алексей Данилов не особо распространялся по поводу включения в санкционный список, но заявил, что для него это честь, так как Москва таким образом признала заслуги секретаря Совета национальной безопасности.

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