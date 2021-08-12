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Украина упорно называет Россию «страной-агрессором», однако сохраняет торговые связи с ней, импортирует российские товары и энергоносители, заявил генерал ВСУ Геннадий Москаль. Он порекомендовал нынешней власти найти альтернативные варианты для всей приобретаемой в РФ продукции либо прекратить строить из себя патриотов.

Президент Владимир Зеленский, по мнению Москаля, должен наконец определиться с направлениями во внешней политике. Так как Россия просто может не простить высказываний о «стране-агрессоре». В ее власти полностью остановить поставки энергоносителей и товаров на Украину, так как в результате единственным проигравшим окажется Киев.

Украинским чиновникам пора подумать о негативных последствиях за антироссийскую политику и как минимум подстраховаться, чтобы разрыв торговых связей по инициативе РФ не привел к очередному экономическому кризису.

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