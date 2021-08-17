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На канале «24», транслируемом на Украине, отметили, что на бывшей базе Соединенных Штатов в Кабуле все еще остаются 12 украинских военных.

Согласно словам сестры одного из военнослужащих, уехавшего в Афганистан по контракту, американцы покинули базу, однако на ее территории все еще находятся граждане Румынии, Украины, Грузии и Болгарии. Она добавила, что военный объект уже посещали бойцы «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Они старались вести себя вежливо, однако забрали все вооружение. Военные не осмеливаются выходить из базы, так как снаружи царит хаос.

В СМИ отмечают, что МИД Украины знает о том, что в Кабуле находятся украинцы, однако ему пока никак не удается изменить ситуацию. Дипломаты продолжают искать варианты по вывозу граждан из Афганистана – не исключено, что для этого будут задействованы другие страны.

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