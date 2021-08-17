читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что окрестности Золотого-5, расположенного в ЛНР, были подвергнуты удару со стороны армии Украины.

Отмечается, что обстрел был осуществлен вчера, 16 августа, в вечерние часы. Украинские военнослужащие открыли огонь из 120-миллиметровых минометов примерно в шесть часов вечера по Московскому времени. По территории самопровозглашенной республики была также выпущена одна ракета из ПТРК.

Журналисты сообщают о том, что ВСУ за последние несколько дней уже не в первый раз обстреливают указанный район. К примеру, два дня назад его дважды атаковали из стрелкового оружия и гранатометов. Был также нанесен удар по поселению Лозовое, расположенному неподалеку.

Вам может понравиться

Military Watch: Системы ПВО С-200 времен «холодной войны» сохранят актуальность и в 2020-х годах

В годы «холодной войны» НАТО особо возненавидело советские комплексы С-200 – самую дальнюю систему противовоздушной обороны из существующих в то время. Об этом напомнило американское военное издание Military Watch, отметив,

Вертолеты «Черный ястреб» версии UH-60V поступили на службу в США

Учебный полигон Восточной армии Национальной гвардии Пенсильвании (EAATS) стал первым, кто получил на вооружение последнюю модификацию UH-60V Black Hawk («Черный ястреб») в количестве шести единиц. Именно EAATS будет проводить обучение

Украинский журналист посоветовал не злить Россию после бегства США из Афганистана

Главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва заявил, что после ухода США из Афганистана Киеву стоит забыть о провокациях в отношении РФ. Как он заявляет, сейчас нельзя устраивать против России
  • Анна
  • 17.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 17 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 августа – ясно, до 21 °C | Королев: погода, 17 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C |