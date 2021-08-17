Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что окрестности Золотого-5, расположенного в ЛНР, были подвергнуты удару со стороны армии Украины.

Отмечается, что обстрел был осуществлен вчера, 16 августа, в вечерние часы. Украинские военнослужащие открыли огонь из 120-миллиметровых минометов примерно в шесть часов вечера по Московскому времени. По территории самопровозглашенной республики была также выпущена одна ракета из ПТРК.

Журналисты сообщают о том, что ВСУ за последние несколько дней уже не в первый раз обстреливают указанный район. К примеру, два дня назад его дважды атаковали из стрелкового оружия и гранатометов. Был также нанесен удар по поселению Лозовое, расположенному неподалеку.