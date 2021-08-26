Президент Украины Владимир Зеленский чуть не запрыгал от восхищения, когда увидел на параде ко Дню Независимости бронеавтомобиль «Казак» с открытым верхом. Однако пользователи Сети не увидели в нем объекта для восхищения.

Они написали, что в условиях боевых действий нет никакого смысла в этом «лимузине», так как он не способен защитить ни водителя, ни пассажиров. Комментаторов с чувством юмора также заинтересовало, когда украинские конструкторы представят еще и бронированный велосипед лично для Зеленского.

«Открытый верх для того, чтобы можно было махать саблей. Броня бы мешала», – написал еще один пользователь.

Его поддержал комментатор, который также выдвинул версию, по которой бронеавтомобиль сделали открытым.

«Экипаж, похоже, защищают потоки плазмы, обволакивающие машину», – написал он.

Эксперты также поддержали недоумение пользователей. Они считают, что для использования только во время торжественных случаев можно было разработать или использовать обычный лимузин с открытым верхом, а не бесполезное бронированное нечто.