читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский чуть не запрыгал от восхищения, когда увидел на параде ко Дню Независимости бронеавтомобиль «Казак» с открытым верхом. Однако пользователи Сети не увидели в нем объекта для восхищения.

Они написали, что в условиях боевых действий нет никакого смысла в этом «лимузине», так как он не способен защитить ни водителя, ни пассажиров. Комментаторов с чувством юмора также заинтересовало, когда украинские конструкторы представят еще и бронированный велосипед лично для Зеленского.

«Открытый верх для того, чтобы можно было махать саблей. Броня бы мешала», – написал еще один пользователь.

Его поддержал комментатор, который также выдвинул версию, по которой бронеавтомобиль сделали открытым.

«Экипаж, похоже, защищают потоки плазмы, обволакивающие машину», – написал он.

Эксперты также поддержали недоумение пользователей. Они считают, что для использования только во время торжественных случаев можно было разработать или использовать обычный лимузин с открытым верхом, а не бесполезное бронированное нечто.

Вам может понравиться

Сенатор Алексей Пушков: Эстония “подложила свинью” руководству Украины

Президент Эстонии своим заявлением о членстве Украины в ЕС и НАТО «подложила Киеву свинью», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Напомним, что Керсти Кальюлайд сообщила, что раньше, чем через два десятилетия,

США стремится купить секреты РФ, что указывает на их неспособность создать гиперзвуковое оружие

Соединенные Штаты никак не могут смириться со своим безнадежным отставанием от России в сфере разработки гиперзвукового оружия. Они проводят бесконечное множество экспериментов по созданию собственных ракет, вкладывая миллиарды долларов, но

Forbes: Визит “телезвезды” Зеленского в США вряд ли будет удачным для Украины

На встрече с Джо Байденом Владимир Зеленский попытается «очаровать» американского лидера, но у него ничего не получится, уверены эксперты издания Forbes. Они написали, что не ждут от этих переговоров каких-либо
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – пасмурно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 26 августа – небольшая облачность, до 28 °C | Подольск: погода, 26 августа – пасмурно, до 18 °C | Армавир: погода, 26 августа – ясно, до 29 °C |