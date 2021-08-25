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Перед празднованием Дня Независимости Киев заявил, что серьезно намерен «уйти от совковости», то есть окончательно распрощаться с советским прошлым. Однако попытка не удалась. Нет, парад действительно проводился по «стандартам НАТО», однако представленная на нем техника вызвала много вопросов.

Так, сразу же после прохода пешей колонны начался пролет авиации, который сразу развеял все уверения в отказе от «совковости». Самолеты Су-24 и Су-25, МиГ-29 и Су-27, Ан-32 и Ан-26, Ил-76 являются советским наследием Украины. Точно так же, как и вертолеты Ми-8, Ми-14 и Ми-24.

Военный эксперт Михаил Ходаренок также обратил внимание на танки. Т-64М «Булат», который Киев называет собственной разработкой – это всего лишь переделка Т-64Б, также разработанного в советские времена.

Вся эта техника вводилась в строй еще полвека назад, поэтому она находится в ужасающем состоянии. Организаторы парад хоть и пытались ее покрасить и спрятать за краской и скотчем древний возраст боевых машин, однако они все равно остались советскими. За все эти годы Украина не произвела ни единого собственного самолета, танка или корабля, не считая пары катеров, да переделанных бронемашин.

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