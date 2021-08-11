Украинский кабмин уже на первом своем заседании отличился одобрением законопроекта о «переходном периоде», который предполагает «возвращение» под контроль Киева Донбасса и Крыма. Каждый пункт в нем представляет собой мечту нынешних киевских властей о «перемоге» над Россией.

Законопроект делит «переходный период» на «конфликтную» и «бесконфликтную» фазы, а также определяет отношение Киева к жителям якобы «захваченных» регионов. Так, он устанавливает, что все граждане, которые живут на Донбассе или в Крыму, автоматически теряют украинское гражданство, если получают российское.

Также предполагается, что после «возвращения» регионов в лоно Украины, в отношении жителей будут задействованы гуманитарная, образовательная и информационная политики, так как они имеют «право на правду». Говоря простым языком, власть намерена промыть мозги своим гражданам.

Все «освобожденные Киевом сограждане», согласно законопроекту, будут лишены всех личных прав. При этом норма относится не только к Донбассу и Крыму, но еще и к прилегающим территориям.

Практически каждый пункт одобренного Кабмином закона идет вразрез с Минскими соглашениями. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, так как Киев и не собирался выполнять договор, который сам же и подписал.