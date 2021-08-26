Турция будет устанавливать на свои танки М60 активную защиту «Барьер», созданную на Украине. Контракт на покупку уже подписан, что говорит об углублении военного сотрудничества между двумя государствами. О нем рассказывает публикация в издании Sohu, которую в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24.

Турция, Украина, Россия: уравнение с тремя неизвестными

Как Украина, так и Турция, имеют связи с Россией, уходящие далеко в глубину веков. Анкара несколько столетий была одним из основных противников России. Киев всегда следовал за Москвой, хотя и ему это не мешало периодически вступать с ней в войну.

После развала СССР отношения Турции и Украины медленно, но верно улучшались, но из-за отсутствия общих интересов они никогда не выходили за рамки обычных встреч лидеров и разговоров на отвлеченные темы.

В 2014 году ситуация резко изменилась. Потеря Крыма стала для Киева настоящей трагедией, но она получила поддержку от Турции. И хотя общих интересов у них по-прежнему мало, так как Украина рвется к Западу, а Анкара, напротив, мечтает уйти от него подальше и вернуть славу Османской империи, сотрудничество все же получилось.

Обе страны при этом преследуют собственные интересы. Киеву от Анкары нужны возможности второй по численности армии в Европе и новое вооружение. Турция заинтересована в украинских разработках в области изготовления двигателей, а также танковой брони и противотанковых ракетных комплексов.

Активная броня «Барьер»

Киев покупает у Анкары беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», а также корветы для своего флота. Турцию заинтересовала система активной защиты танков «Барьер», которая обладает отличными характеристиками в сравнении с аналогами из других стран. Согласно контракту, ее теперь будет изготавливать компания Aselsan по украинской лицензии.

«Барьер» — это модульная система, которую можно изменять в зависимости от ожидаемых угроз. Всего модулей семь, причем весят они не более 350 килограммов. Что практически не отражается на характеристиках боевой машины. Монтируется броня на башню, после чего сверху устанавливается радар для обнаружения боеприпасов противника.

Данная система проигрывает комплексам направленной активной защиты, используемой Соединенными Штатами. Все дело в том, что «Барьер» не позволяет выбрать направление удара. После обнаружения летящего по танку бронебойного снаряда он просто взрывает пространство вокруг себя вместе с боеприпасом. Такой подход имеет недостаток – если боевая машина сопровождается пехотным подразделением, очень сложно избежать жертв среди своих же солдат.

Однако для Турции, которая в своей войне с курдами практически не использует пехоту, «Барьер» вполне подходит. Этот комплекс поможет сохранить целыми и невредимыми танки, которые часто попадают в засаду противника и уничтожаются ударами противотанковых ракет. Заградительная активная броня не только обеспечит защиту боевых машин, но еще и поможет уничтожать нападавших.

Для Украины сотрудничество по «Барьеру» также является достаточно выгодным. Потому что теперь она вполне может рассчитывать на Турцию, как на союзника в ситуации с «российской агрессии». Сотрудничество между Анкарой и Киевом, а также его углубление позволят обеим странам сдерживать РФ.