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Украинские ВС проводят испытания робототехнических комплексов, разработанных специально для нужд армии. В ближайших планах – их участие в военном параде, который состоится 24 августа, в День Независимости страны.

На испытаниях, которые проходили на военном полигоне «Десна», что в Черниговской области, присутствовал глава Минобороны Украины Андрей Таран. Он оценил опытные образцы новейшей техники и высказал надежду на то, что вскоре они поступят в массовое производство.

К технике, которая привлекла к себе внимание, можно отнести комплексы Ironclad, которые оснащены боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом, и двухосные аппараты Camel, которые имеют платформу для транспортировки грузов. Оба робота разработаны компанией ROBONEERS.

Настоящим хитом на испытаниях стал комплекс «Синергия», имеющий чисто боевую направленность. Он построен на восьмиосном шасси и вооружен модулем сразу с двумя противотанковыми комплексами украинского производства «Стугна».

По мнению экспертов, далеко не вся техника, которая испытывалась на полигоне, дойдет до этапа серийного производства. Все дело в том, что у Киева банально нет денег на воплощение в реальность даже самых интересных идей. Кроме того, он не особо заинтересован в приобретении вооружений отечественного производства.

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