Андрей Таран, руководитель оборонного ведомства Украины, отметил, что основная цель начавшихся недавно командно-штабных учений ВСУ заключается в подготовке к отражению «агрессии» со стороны РФ.

Согласно его заявлениям, Кремль все еще пытается расширить область своего влияния, создавая марионеточные государства. Он считает, что при отсутствии усиленной подготовки вооруженных сил Киев с большой вероятностью возвратится под контроль своего восточного соседа. Министр обороны добавил, что Россия якобы наращивает уровень напряженности в регионе, посылая к украинским границам своих бойцов.

По мнению Тарана нынешняя обстановка схожа с ситуацией, которая возникла между Грузией и РФ около 13 лет назад. Он считает, что, прикрываясь маневрами, Москва может начать вторжение на Украину, не обращая внимания на гибель множества мирных людей. По этой причине Украина внимательно следит за подтекстом российских учений.