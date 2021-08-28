Соединенные Штаты задействовали беспилотные аппараты для бомбардировки территории Афганистана, чтобы обеспечить прикрытие вывода остатков своих подразделений из страны. При этом остальные страны НАТО уже завершили эвакуацию.

За день до этого за обеспечение безопасности отхода натовских сил взялись талибы (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). Некоторые страны-участники НАТО признали, что у боевиков это получилось гораздо лучше, чем у американских военных.

Сейчас талибы занимают последние позиции ВС США в аэропорту и заявляют о том, что у американцев так и не вышло обеспечить безопасность. Они просто бежали в панике, стремясь как можно быстрее покинуть страну.

Но без бомбардировок все же не обошлось. В ночь на субботу ударный БПЛА, принадлежащий ВВС США, атаковал позиции ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация) в Джелалабаде. Пока известно о гибели одного из полевых командиров и боевиков, находящихся в непосредственной близости от него.

На этом бомбардировки Афганистана вряд ли прекратятся. Напротив, эксперты предрекают, что после 31 августа, когда последний американский солдат покинет страну, США нанесет массированные удары по террористам.