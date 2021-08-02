Учёные во время изучения пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера заметили объекты, которых быть в этих местах не должно.

Объекты получили названия 203 Помпея и 269 Юстиция. Как сообщается, на их поверхностях имеется непонятное сложное органическое вещество. Также отмечается, что эти объекты краснее, чем остальные объекты поблизости. Выяснить это удалось при помощи изучения «спектральной подписи».

На тела, которые обычны для внутренней части Солнечной системы, эти объекты совершенно не похожи. По словам учёных, подобные объекты располагаются на внешней части Солнечной системы или даже за её пределами. В связи с этим учёные предположили, что данные объекты были сформированы в поясе Койпера, а затем каким-то образом переместились. Произошло это ещё в те времена, когда Солнечная система была достаточно молодой.

Недавно учёные впервые сумели получить сигнал с обратной стороны чёрной дыры. Это стало возможным из-за искривления пространства и света.