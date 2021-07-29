Учёные зафиксировали свет, исходящий с обратной стороны чёрной дыры.

Как сообщается, астрофизики наблюдали за рентгеновскими лучами, которые сверхмассивная чёрная дыра выбрасывала во Вселенную. Специалисты провели изучение этих лучей, которые находились в 800 миллионах световых лет от Земли.

Во время изучения лучей учёные выявили непонятные сигналы. Так, у них был другой «цвет», они были короче и пришли с некоторым опозданием. Выяснилось, что эти сигналы являются световым эхом, которые пришли с обратной стороны чёрной дыры.

По словам учёных, такая ситуация была предсказана в общей теории относительности Эйнштейна, однако до сих пор подтвердить возможность этого не представлялось возможным. Так, всё, что попадает в чёрную дыру, не может её покинуть, поэтому видеть эти сигналы, по идее, невозможно. Однако такая возможность появилась из-за искривления пространства и света, которое осуществляет данная чёрная дыра.

Недавно российские учёные смогли зафиксировать, как чёрная дыра в центре галактики разрушает звезду. Этот процесс заметили специалисты астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».