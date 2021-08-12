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Учёные заявили, что у некоторых обезьян существуют акты приветствия и прощания.

Как сообщается, среди обезьян вида шимпанзе и бонобо были выявлены сигналы, аналогичные приветствиям и прощаниям у человека. В исследовании учёные совершали наблюдение за поведением находящихся в неволе обезьян.

Так, шимпанзе в 69% случаев взаимодействия приветствовали друг друга, а прощались – в 86% случаев. Бонобо приветствовали в 90% случаев, и в 92% прощались. По словам специалистов, разница объясняется разницей в общественной структуре. У шимпанзе, к примеру, более иерархичная структура.

Вместо слов обезьяны используют прикосновения и взгляды в глаза. При этом то, как долго длятся эти сигналы, зависит от того, насколько животные близки. Чем ближе они были, тем короче становились приветствия и прощания.

Недавно мы сообщали, что учёные обнаружили сходство геномов у человека и кота. Так, геном кота ближе к геному человека, чем к собаке или крысе.

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  • Анна
  • 12.08.2021
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